Firenze, 23 apr. - "Ormai il centrosinistra purtroppo sta perdendo quasi ovunque. Se tenessimo Pisa, Massa o Siena sarebbe un fatto molto positivo". Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi. "Ma -ha aggiunto Rossi- non si può arrivare all'ultimo tuffo senza programma e candidati. Prima di andare in campagna elettorale, ci sarebbe bisogno di concordare tutto sei mesi prima del voto. Sono comunque convinto che tutto si debba fare per impedire la vittoria di destra e Cinque Stelle".