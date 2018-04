Governo, Cimbri (Unipol): nostro auspicio è la stabilità -2

San Lazzaro S. (BO), 23 apr. - In più "essendo grandi investitori e investendo gran parte delle nostre risorse in strumenti italiani, governativi o di aziende italiane - ha proseguito Cimbri -, siamo doppiamente interessati a far sì che si evitino situazioni di instabilità. Più è forte il sistema Italia e più sono forti le imprese italiane"; dall'altra parte "più è debole il nostro sistema e più diventiamo oggetto, o di speculazione per quanto riguarda i mercati finanziari o di campagne di acquisti di nostre aziende da parte di operatori stranieri". Questo è l'auspicio di Unipol "poi noi cerchiamo di essere più forti e solidi in qualsiasi situazione o con qualsiasi vento".