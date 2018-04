Governo, Cimbri (Unipol): nostro auspicio è la stabilità

San Lazzaro S. (BO), 23 apr. - L'auspicio di Unipol è che in tempi rapidi si arrivi a una "stabilità nel Paese". Perché "più il nostro sistema è debole e più diventiamo oggetto, o di speculazione per quanto riguarda i mercati finanziari o di campagne di acquisti di nostre aziende da parte di operatori stranieri". Lo ha detto il presidente di UnipolSai, Carlo Cimbri, durante una conferenza stampa al termine dell'assemblea dei soci, commentando l'attuale situazione di instabilità a quasi due mesi dal voto in Italia.

"Chiunque faccia impresa, a prescindere dai diversi scenari che possono verificarsi, auspica stabilità nel Paese dove opera - ha detto Cimbri -. Stabilità nel governo, dell'apparato legislativo, nelle istituzioni sono presupposti essenziali per qualsiasi attività di impresa in qualsiasi settore. Noi siamo un gruppo totalmente italiano e siamo ovviamente interessati che questo Paese abbia un assetto di governo stabile di lungo periodo, forte e credibile. Che difenda le posizioni dell'Italia in Europa e che dia una prospettiva all'intero settore imprenditoriale". (segue)