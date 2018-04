Lombardia, Caparini: Moody's conferma rating migliore di Stato

Milano, 23 apr. - "L'agenzia Moody's ha confermato il rating Baa1 a Regione Lombardia che è pertanto superiore a quello dello Stato italiano (Baa2) confermando la straordinaria capacita' dei lombardi di generare ricchezza". Lo ha detto in conferenza stampa del dopo giunta l'assessore regionale al Bilancio, finanza e semplificazione Davide Caparini.

"Il nostro indice di affidabilità, ovvero la capacità di restituire i crediti ricevuti - ha spiegato l'assessore Caparini illustrando i parametri che portano all'assegnazione dell'indice da parte di un'agenzia di rating - è misurato da una delle più importanti agenzie quale è Moody's". "La Lombardia - ha aggiunto - può contare sulla fiducia del sistema finanziario, aspetto molto importante per orientare gli investitori esteri nell'allocazione delle risorse".

"Abbiamo molti motivi di orgoglio - ha continuato l'assessore Caparini - a partire dal fatto che il reddito pro capite in Lombardia è superiore del 33 per cento rispetto alla media nazionale e il tasso di disoccupazione, tema su cui ci siamo fortemente impegnati anche nei mesi della campagna elettorale per ridurlo ulteriormente al 4 per cento, è al 7,4 per cento, contro l'11,5 per cento del dato medio dell'Italia".

"Un altro elemento a sostegno del rating della Lombardia - ha continuato Caparini - è la flessibilità delle entrate che consente di avere un indice migliore rispetto a quello statale, un basso livello di indebitamento, alto livello di liquidità e costante riduzione della spesa di funzionamento

"In un momento di grandissima difficoltà economica le tasse dei lombardi meritano rispetto - ha rimarcato Caparini - e noi ci impegniamo operando al meglio possibile per contenere al massimo le spese. Lo dimostra la nostra 'Qualita' della governance e del management': grazie alla buona capacita' di programmazione, abbiamo una migliore allocazione delle risorse e nel medio e lungo periodo questa ci consentirà di avere minori costi e migliori performance".

Nel corso della gestione 2017 - ha aggiunto Caparini - sono stati attivati sul territorio circa un miliardo di investimenti interamente autofinanziati; l'autofinanziamento degli investimenti ha permesso di evitare la contrazione di nuovo debito e di contribuire all'abbattimento del debito pregresso (disavanzo) di 615 milioni di euro rispetto al 2016.

"Un'altra performance che ci distingue - ha concluso - consiste nel fatto che siamo dei buoni pagatori: paghiamo 14 giorni prima delle scadenze, quindi i nostri fornitori - le imprese lombarde - possono operare con migliore tranquillità cui si aggiunge un sistema sanitario in equilibrio ed efficiente".