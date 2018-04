Venezuela, i vescovi: posticipare le presidenziali a fine anno -3

Roma, 23 apr. - I vescovi hanno inoltre rivolto un appello ai "governanti e responsabili della nazione" perché prendano coscienza "delle responsabilità di tutte queste sciagure, ascoltino il popolo" e si impegnino, "con l'aiuto e la collaborazione dell'impresa privata, inclusi i Paesi fratelli", a "controllare l'iperinflazione, facilitare la ricerca di soluzioni politiche" a queste "disgrazie, prima che raggiungano proporzioni incontrollabili e dimensioni dolorose in termini di distruzione e morte".

I vescovi ricordano a tutti i venezuelani che "in questo momento è in gioco non soltanto la realizzazione di un comizio in più" o "il peggioramento temporaneo della qualità di vita di un popolo, ma la sua stessa esistenza come nazione, libera, fraterna e democratica". "Con la forza della fede - concludono - e l'appoggio della speranza, è possibile assumere coraggiosi e decisi atteggiamenti di solidarietà e dare un corso diverso a questa storia di morte".