Venezuela, i vescovi: posticipare le presidenziali a fine anno -2

Roma, 23 apr. - Nel Paese si diffonde "più fame e disoccupazione", aumentano "epidemie e infermità tra i più vulnerabili, con l'aggravante della carenza di medicine per le cure". Di conseguenza, proseguono, si stanno verificando "un gran numero di proteste in tutto il Paese, nonostante siano silenziate dai mezzi di comunicazione". Anche l'emigrazione "assume ogni giorno proporzioni maggiori e colpisce tutti i livelli sociali", in "condizioni sempre più precarie". "Già cominciano le morti tra i fratelli emigranti, seminando ancora più dolore nelle famiglie".

I vescovi ringraziano i Paesi limitrofi che li hanno accolti e aiutati attraverso le organizzazioni umanitarie, "le istituzioni ecclesiali che lavorano con i migranti, la Caritas". "Di fronte a problemi umani di tale ampiezza - affermano - si delegittima la realizzazione delle elezioni presidenziali, convocate il prossimo 20 maggio - affermano -. Così come sono concepite, senza le sufficienti garanzie che identificano ogni processo elettorale libero, fiducioso, trasparente", invece "di risolvere la crisi che vive il Paese possono aggravarla e condurre ad una catastrofe umanitaria senza precedenti. Perciò è urgente posticiparle all'ultimo trimestre dell'anno".

