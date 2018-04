Venezuela, i vescovi: posticipare le presidenziali a fine anno

Roma, 23 apr. - I vescovi del Venezuela chiedono di posticipare le elezioni presidenziali, previste per il 20 maggio prossimo, "all'ultimo trimestre dell'anno", altrimenti "possono aggravare" la situazione nel Paese e "condurlo verso una catastrofe umanitaria senza precedenti". Lo affermano in una nota sulla "crisi politica e umanitaria" anticipata oggi al Sir.

I vescovi constatano "come i mali elencati nella nostra Esortazione pastorale del gennaio di quest'anno si siano aggravati: l'iperinflazione ha accresciuto l'impoverimento generale della popolazione", "la carenza generalizzata di servizi pubblici, di luce elettrica, acqua, gas, in tutto il Paese rende più difficile la vita". "Tutto ciò - osservano - nella sorprendente indifferenza dei responsabili governativi che dovrebbero risolvere i problemi in questi settori".

