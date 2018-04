Tim: Tribunale dà ragione a Vivendi, rinnovo cda il 4 maggio -2

Roma, 23 apr. - Vivendi partirà da una posizione di vantaggio con la propria quota del 23,9%. Elliott ha l'8,8% (13,7% potenziale con l'esercizio delle put). Se il fondo Usa ottenesse la maggioranza dei voti nominerebbe 10 consiglieri su 15. Entrerebbero quindi tutti i 10 componenti della sua lista, capeggiata da Fulvio Conti, mentre per Vivendi entrerebbero: Amos Genish, Arnaud De Puyfontaine e, come indipendenti, Marella Moretti, Michele Valensise e Giuseppina Capaldo. Viceversa se i francesi ottenessero più voti il nuovo cda di Tim vedrebbe tutti e 10 i componenti della lista Vivendi farne parte e 5 in rappresentanza di Elliott, non avendo Assogestioni depositato una propria lista.

Domani l'assemblea degli azionisti si svolgerà così come da avviso di convocazione recante l'odg definito dal cda il 6 marzo che prevede la nomina di un amministratore (Genish, ndr), il bilancio 2017, la relazione sulla remunerazione, il piano di incentivazione e la nomina del collegio sindacale. Già domani comunque, in particolare con le votazioni sulla remunerazione e sul rinnovo dei sindaci si potrà iniziare a fare la conta dei numeri. In particolare, sull'organo sindacale ai voti ci saranno due liste: quella presentata da Assogestioni - che avrà l'appoggio di Elliott e che vede capolista Roberto Capone, attuale presidente del collegio sindacale di Tim - e quella di Vivendi che non ha confermato nessun sindaco attuale.