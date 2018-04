Tim: Tribunale dà ragione a Vivendi, rinnovo cda il 4 maggio

Milano, 23 apr. - Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso di Tim e Vivendi e boccia la richiesta di Elliott di mettere ai voti all'assemblea di domani la revoca di sei consiglieri di nomina francese, sospendendo l'efficacia della delibera adottata dal collegio sindacale che aveva integrato l'odg con le richieste del fondo attivista. Si andrà così direttamente all'assemblea del 4 maggio per rinnovare integralmente il cda.

La decisione dei sindaci di integrare l'odg, contro cui Tim e Vivendi avevano presentato ricorso d'urgenza, è "contraria alle regole legali e convenzionali", scrive il giudice civile di Milano, Elena Riva Cagnola. Perchè in questo caso l'assemblea di Tim si svolgerebbe "in contrasto con tali regole" e sarebbe "passibile di sfociare in deliberazioni invalide". Le dimissioni in blocco dei consiglieri di Tim non sono dirette "a perseguire un intento di danno in capo a Elliott", si legge ancora nel provvedimento. E ancora: spetta all'assemblea dei soci "la scelta dei componenti dell'organo gestorio". Una indubbia vittoria dei francesi quella odierna. Ora la partita si sposta al 4 maggio dove Elliott sembrerebbe ancora il favorito, avendo l'appoggio dei proxy adviser ma i giochi resteranno aperti fino all'ultimo. La decisione odierna "è solamente democrazia ritardata, non democrazia negata", è il commento di Elliott, "gli azionisti potranno esprimere la loro volontà all'assemblea del 4 maggio", dove ago della bilancia sarà anche la Cdp, con il suo 4,26%. (segue)