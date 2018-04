Italia concede la cittadinanza al piccolo Alfie

Roma, 23 apr. - I ministri Angelino Alfano e Marco Minniti hanno concesso la cittadinanza italiana al piccolo Alfie Evans. In tale modo il governo italiano auspica che l'essere cittadino italiano permetta al bambino l'immediato trasferimento in Italia. Lo riferisce una nota della Farnesina.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato "inammissibile" un ricorso presentato dai genitori del piccolo affetto da una grave patologia neurodegenerativa. Gli Evans vorrebbero tenere in vita il bambino per portarlo a Roma, al Bambin Gesù, per continuare le cure palliative. Anche papa Francesco aveva twittato l'auspicio che la "profonda sofferenza" dei genitori di Alfie venisse ascoltata.