Imprese, Ice-Aefi: rinnovato accordo per l'internazionalizzazione

Roma, 23 apr. - Michele Scannavini, presidente dell'Agenzia Ice, ed Ettore Riello, presidente di Aefi-associazione esposizioni e fiere italiane, hanno rinnovato la collaborazione anche per il biennio 2018-2019 con l`obiettivo di supportare il processo di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani associati Aefi.

Nei primi quattro anni di accordo sono state organizzate oltre 250 iniziative e particolare attenzione è stata riservata ai mercati asiatici come Cina, Corea, Giappone e Iran, a Stati Uniti e Russia e ad alcuni Paesi africani. L`intesa prevede l`impegno dell`agenzia Ice a svolgere una serie di attività e a erogare servizi riconoscendo agli associati Aefi diverse agevolazioni, nonché la possibilità di conferire all'Ice l`incarico di rappresentare gli enti fieristici all`estero.

Grazie all`intesa gli associati Aefi anche per il prossimo biennio potranno contare su analisi ad hoc utili a individuare i mercati di potenziale interesse sia da un punto di attrazione di espositori e visitatori alle manifestazioni in Italia che per valutare la possibilità di esportazione di format fieristici consolidati. Scannavini dice che "la promozione all`estero del made in Italy passa anche per il rafforzamento dei poli fieristici". Riello aggiunge che "siamo molto soddisfatti di proseguire la nostra storica collaborazione. Le fiere sono lo strumento giusto per accompagnare le imprese italiane sui principali mercati internazionali".