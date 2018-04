Unipol, Cimbri: nessuna operazione straordinaria in programma

San Lazzaro S. (BO), 23 apr. - Unipol "al momento" non ha in programma "operazioni straordinarie", né all'interno di queste, valuta "deal fuori dal perimetro domestico". Lo ha precisato l'amministratore delegato, Carlo Cimbri, a margine dell'assemblea dei soci di UnipolSai, assicurando di voler puntare al raggiungimento dei target del gruppo e di non "pensare minimamente" a un aumento di capitale da sottoporre ai soci.

"Non abbiamo alle viste né operazioni straordinarie né, nell'ambito di queste, stiamo valutando deal fuori dal perimetro domestico - ha spiegato Cimbri -. Non pensiamo minimamente" ad un aumento di capitale "visto che non abbiamo operazioni straordinarie da sottoporre all'assemblea dei soci". Infatti "siamo entrati nell'ultimo anno del piano industriale 2015-2018" e quindi "puntiamo a raggiungere i target e siamo fiduciosi di poterlo fare in termini di risultati e capacità di distribuzione degli utili".

Tra un anno, ha aggiunto l'a.d., Unipol presenterà il nuovo piano industriale e "in quel contesto valuteremo se inserire eventuali operazioni straordinarie".