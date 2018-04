Pakistan, Carfagna: nostra connazionale Sana merita giustizia

Roma, 23 apr. - "Come molte italiane e molti italiani seguo con estrema attenzione il caso di Sana Cheema, la venticinquenne di origine pakistana cresciuta a Brescia, naturalizzata italiana lo scorso settembre, morta la settimana scorsa durante una visita in Pakistan, nel distretto di Gujarat. Oggi il padre e lo zio sono stati presi in custodia, sospettati di averla uccisa perché si ribellava a un matrimonio combinato e voleva vivere in Italia, dove aveva aperto un`agenzia di pratiche automobilistiche. La Farnesina e l`Ambasciatore italiano in Pakistan Stefano Pontecorvo si sono immediatamente fatti carico di accertare la verità sulla morte di questa nostra giovane connazionale e anche a questo dobbiamo l`arresto del padre e dello zio, i quali avevano dichiarato che Sana era morta d`infarto". Così in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera dei deputati, di Forza Italia.

"Mi auguro che anche la magistratura italiana voglia porre attezione sul caso di Sana, una nostra connazionale, protetta dalle nostre leggi e che merita giustizia. Si tratta - prosegue Carfagna- di un caso emblematico, come quello di Hina Saleem, uccisa a 20 anni nel 2006 per le stesse ragioni, di nuovo nel bresciano. Molte immigrate scelgono di lavorare e costruire una famiglia nel nostro Paese proprio perché le leggi garantiscono la loro libertà e quella delle loro figlie. Questo prezioso e coraggioso processo di integrazione si scontra troppo spesso con la cultura patriarcale degli uomini che, in alcuni casi, non esitano a usare violenza, anche nelle forme più estreme e brutali, pur di piegarle alla loro volontà. Eppure - conclude- anche costoro sono chiamati a rispettare la nostra legge e devono essere perseguiti e condannati quando la trasgrediscono".