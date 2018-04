Cimbri (Unipol): diamo fiducia a Bper se risposta forte su Npl

San Lazzaro S. (BO), 23 apr. - Unipol non interferirà nella preparazione del piano industriale di Bper Banca, nella quale detiene circa il 10% della azioni. Lo ha detto il presidente di UnipolSai, Carlo Cimbri, assicurando all'istituto modenese massima "fiducia" e supporto nel piano di riduzione dei non performing loans.

Per dare indicazioni sul piano industriale al quale sta lavorando il board di Bper Banca "bisogna conoscerlo in profondità" ma "oggi non ne abbiamo visibilità" ha detto Cimbri colloquiando con i cronisti a margine dell'assemblea dei soci a San Lazzaro di Savena, nel bolognese. "Il futuro, qualsiasi piano una banca voglia proporre, non può prescindere dal dare agli azionisti una risposta forte per Npl - ha aggiunto -. Questo è un prerequisito che riguarda tutte le banche".

Quindi a Bper Banca "diamo fiducia, vogliamo supportarlo in questo tipo di processo". Poi "ci sono mille altre questioni" per esempio "quale tipo di banca" hanno in mente di costruire, o "come ridurre costo, le filiali", oppure "quale modello di banca in un mercato che cambia".