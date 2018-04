Sace: nel 2017 sostegno record all'export. Mobilitati 25 mld

Roma, 23 apr. - L`Assemblea degli azionisti di Sace, gruppo Cdp, ha approvato il bilancio d`esercizio al 31 dicembre 2017 chiuso con utile netto di 274,9 milioni di euro.

Deloberara la distribuzione a Cdp di un dividendo pari a 150 milioni di euro e l`accantonamento a riserva di 124,9 milioni di euro. Lo comunica una nota della società.

Il Polo Sace Simest, spiega la nota, ha incrementato significativamente il sostegno alle attività di export e internazionalizzazione delle imprese italiane, mobilitando risorse per 25,3 miliardi di euro - il livello più alto raggiunto in 40 anni di attività -, in crescita del 41% rispetto al 2016.

"Continueremo a lavorare con determinazione per consolidare i risultati raggiunti e sostenere, attraverso le importanti risorse e la solidità del Polo SACE SIMEST, la capacità di innovazione e lo sviluppo internazionale di un numero crescente di imprese", ha dichiarato Alessandro Decio, amministratore delegato di Sace.

I premi generati dalle attività di Sace ammontano a 804,4 milioni, in aumento del 50,6% rispetto all'anno precedente a seguito del significativo incremento dei volumi assicurati.

Sono stati liquidati sinistri per 369,8 milioni di euro (+5,9%), riferiti prevalentemente a operazioni assicurate con controparti localizzate in Germania, Russia, Ucraina e Polonia. I settori maggiormente interessati sono il navale, il metallurgico e l'aeronautico.

Sono stati recuperati 153,3 milioni di euro di crediti da controparti sovrane, relativi principalmente ad accordi bilaterali con Iraq, Ecuador, Argentina e Cuba, a cui si aggiungono 221,1 milioni di euro recuperati da controparti private.