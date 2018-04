Magoni: al lavoro per un fuorisalone in tutta la Lombardia

Milano, 23 apr. - "Design Week itinerante per valorizzare le eccellenze culturali, paesaggistiche ed artistiche del territorio ed esaltare il 'made in Lombardia'. I numeri dicono che il Salone del Mobile e del Fuorisalone sono stati un grande successo, con centinaia di migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Ancora una volta, Milano si conferma la capitale internazionale dello stile e del design". Così Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, ha commentato l'ultima edizione della Design Week.

"Oltre 400 mila visitatori da quasi 200 Paesi - ha aggiunto l'assessore regionale - più di 2 mila espositori e centinaia di eventi legati al Fuorisalone certificano che Milano è il centro vitale, economico e culturale d'Italia, con iniziative di grande spessore che fanno tendenza a livello internazionale".

"Ma - ha proseguito l'assessore Magoni - ora occorre compiere uno sforzo in più: il mio assessorato, d'accordo con il presidente Fontana e gli enti preposti, si impegnerà sin da subito per far sì che un evento di tale portata possa coinvolgere l'intero sistema Regione. L'obiettivo è dar vita ad appuntamenti e kermesse nelle principali città d'arte lombarde e luoghi più attrattivi della regione. Unire arte, design e stile alle eccellenze turistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del nostro territorio rappresenterebbe un valore aggiunto indiscutibile che permetterebbe al Salone del Mobile di diventare ancora più importante".