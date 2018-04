Braga (Pd): commissione speciale esamini decreti carceri

Roma, 23 apr. - "Mi associo alla richiesta dei nostri capigruppo Francesco Boccia e Gianni Pittella, affinché le Commissioni speciali di Camera e Senato possano esaminare i due Decreti attuativi sulla riforma dell'ordinamento penitenziario approvati dal Governo, evitando che scadano nel prossimo mese di agosto. Il Presidente della Camera Roberto Fico ha chiesto alle forze politiche in Parlamento una riflessione sull'opportunità di inserire i due decreti nel calendario dei lavori delle commissioni speciali; chiediamo che le altre forze politiche abbandonino la demagogia e consentano di arrivare in fondo a un provvedimento atteso da anni. Quella del sistema penitenziario è una riforma equilibrata, costruita in modo condiviso e apprezzata da tutti i soggetti coinvolti. Chi parla di provvedimento 'svuota-carceri' o non conosce i contenuti della riforma o è palesemente in malafede. Penso che il Parlamento possa dare su questo tema un segnale importante e di responsabilità". Lo dichiara oggi Chiara Braga, deputata comasca del Partito Democratico, sull'inserimento del tema della riforma carceri nel calendario lavori della Commissione Speciale.