Cimbri (UnipolSai): non abbiamo alcun accordo con Poste

San Lazzaro S. (BO), 23 apr. - I contatti tra UnipolSai e Poste Italiane per valutare una partnership nel ramo danni sono solo ricostruzioni giornalistiche: "non abbiamo nessun tipo di accordo". Lo ha detto il presidente di UnipolSai, Carlo Cimbri, al termine dell'assemblea dei soci.

"Sono tutte cose che leggo dai giornali - ha detto Cimbri in conferenza stampa -. Non abbiamo nessun tipo di accordo" con Poste, "né abbiamo avviato alcun tipo di confronto, né siamo stati cercati. Al di là di quello letto sui giornali, non ho alcun tipo di idea sulla strategia di Poste. Mi limito a questo".

In ogni caso "siamo aperti a qualsiasi tipo di confronto, non lo rifiutiamo mai - ha aggiunto -. Ma deve essere sul merito. Ad oggi non abbiamo contezza su che tipo di strategia voglia seguire Poste".