Molise, Pelino (Fi): centrodestra unito vince

Roma, 23 apr. - "L'importante risultato delle regionali in Molise dimostra che il centrodestra unito vince. L'impegno del presidente Berlusconi che, come sempre da uomo generoso, si è speso in prima persona senza risparmiarsi, è stato premiato. Ho potuto toccare con mano, nel corso della campagna elettorale, il grande entusiasmo e l'affetto con cui la gente molisana ha accolto e seguito il nostro leader e tutti noi che in Forza Italia abbiamo lavorato, lavoriamo e lavoreremo sempre con impegno. Dal Molise arriva una lezione che mi auguro tutti possano imparare: i veti che il Movimento Cinque Stelle continua a porre a Forza Italia per la formazione di un governo nazionale stabile sono dannosi perché creano una situazione di stallo che non fa bene al Paese. Gli elettori continuano a premiare il centrodestra e Forza Italia. Non tenerlo in considerazione è un tradimento nei confronti degli italiani". Lo dichiara Paola Pelino, esponente di Forza Italia.