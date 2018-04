Trump al Congresso: un nuovo Nafta o usciremo dall'accordo -2

New York, 23 apr. - Il Congresso ha la massima autorità costituzionale sui dazi, nonché possiede strumenti e leve per promuovere la propria agenda e ritardare o far deragliare le decisioni dell'amministrazione Trump. Il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, si è incontrato a porte chiuse venerdì con alti funzionari canadesi e messicani: hanno dichiarato che si sarebbero riuniti martedì come parte di un ciclo continuo di intensi negoziati. L'obiettivo è chiudere le discussioni in 15 giorni e arrivare alla firma di un nuovo Nafta entro il primo luglio, quando sono previste le elezioni presidenziali in Messico.