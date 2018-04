Trump al Congresso: un nuovo Nafta o usciremo dall'accordo

New York, 23 apr. - L'amministrazione Trump sta spingendo duramente per finire i colloqui sul Nafta, l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Vuole chiudere le discussioni nelle prossime due settimane e sta prendendo in considerazione le tattiche per convincere il Congresso ad approvare un nuovo accordo. Il presidente Donald Trump ha ripetutamente segnalato la sua volontà di ritirarsi completamente dal Nafta se non otterrà un accordo rinegoziato che ritiene più favorevole ai lavoratori americani.

L'amministrazione ha usato la stessa strategia per portare Canada e Messico a sedersi al tavolo. Ma alcuni politici al Congresso - specialmente membri del partito repubblicano - dicono di essere pronti a resistere. "Ho consigliato loro senza ambiguità che sarebbe stata una pessima strategia per l'amministrazione", ha detto al Wall Street Journal il senatore repubblicano Pat Toomey, che ha parlato con i funzionari della Casa Bianca.