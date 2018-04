Verso il disgelo: le due Coree a confronto

Roma, 23 apr. - La Corea del Nord e la Corea del Sud, i cui rispettivi leader Kim Jong Un e Moon Jae-in s'incontreranno il 27 aprile presso il villaggio dell'armistizio di Panmunjom, sono divisi da una frontiera che corre lungo il 38mo parallelo. I loro rapporti sono regolati da un armistizio firmato nel 1953 tra il comando Usa delle forze Onu in Corea, la Cina e la Corea del Nord. I due Paesi non si riconoscono a vicenda.

SUPERFICIE

Corea del Nord: 120.538 kmq Corea del Sud: 100.284 kmq

POPOLAZIONE

Corea del Nord: 25,4 milioni Corea del Sud: 51 milioni

DENSITA' DI POPOLAZIONE

Corea del Nord: 211,7 Corea del Sud: 524,3

CAPITALI

Corea del Nord: Pyongyang (2,8 milioni di abitanti) Corea del Sud: Seoul (10 milioni di abitanti)

VALUTA NAZIONALE

Corea del Nord: won nordcoreano Corea del Sud: won sudcoreano

PRODOTTO INTERNO LORDO

Corea del Nord: 40 miliardi di dollari (stima 2015) Corea del Sud: 2mila miliardi di dollari (stima 2017)

PIL PRO CAPITE

Corea del Nord: 1.700 dollari (stima 2015) Corea del Sud: 39.400 (stima 2017)

DIFESA

Corea del Nord: Esercito di liberazione popolare, servizio militare obbligatorio dai 17 anni per 10 anni per i maschi, fino all'età di 23 anni per le donne.

Corea del Sud: spesa militare 2,7 per cento del Pil. Servizio militare obbligatorio per 21 mesi nell'esercito, 23 mesi in marina, 24 in aeronautica. In caso di conflitto il comando è demandato a un generale Usa.