Gemona (UD), 23 apr. - Matteo Salvini, leader della Lega, arriva a Gemona, la capitale del terremoto del 1976, ed invita Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio a deporre le armi e accettare il confronto per il nuovo governo. "Non c'e' tempo da perdere: la smettano di litigare. Occorre sedersi al tavolo e cominciare a lavorare. Lo dico a Berlusconi e Di Maio", ha affermato il leader della Lega impegnato in un tour elettorale in Friuli in vista delle Regionali di domenica prossima.