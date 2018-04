Alfie,appello urgente Meloni:visto diplomatico da governo Italia

Roma, 23 apr. - "La Corte europea dei diritti umani respinge il ricorso d'urgenza presentato dai genitori di Alfie Evans e l'ospedale in cui è ricoverato ha già avviato il protocollo per staccargli la spina. Da mamma non ho parole per descrivere quello che provo: la 'civilissima Europa' nella quali viviamo ha deciso di uccidere un innocente e di impedire a suo padre e sua madre di fare tutto quello che è possibile per tenerlo in vita. L'unico diritto ormai garantito senza se e senza ma in Occidente sembra essere il diritto di morire. Rivolgo un appello urgente al Governo italiano: conceda il visto diplomatico alla famiglia Evans e permetta loro di venire in Italia. Alfie può essere ancora salvato".". Lo ha scritto su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.