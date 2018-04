Sala: il 25 aprile Milano è di chi crede nella democrazia

Milano , 23 apr. - "La città è sempre di tutti, ma il 25 aprile è di una parte che crede nei valori della democrazia che in quella data simbolica hanno avuto il loro momento i più importanti". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione di Milano Food City, manifestazione che si terrà nel capoluogo lombardo dal 7 al 13 maggio. "Sul 25 aprile c'è molta attenzione con la Prefettura, anche perché tutti hanno in mente la manifestazione che si concluderà in piazza Duomo, alla quale parteciperò, ma è fatto anche di tanti altri momenti. Bisogna ricordarsi che tipo di celebrazione è e cosa ricorda" ha aggiunto il primo cittadino.