Molise, Moles (Fi): il centrodestra unito vince ovunque

Roma, 23 apr. - "La chiara e netta vittoria del centrodestra in Molise, con il grande impegno nella Regione di Silvio Berlusconi ed il fondamentale contributo di Forza Italia, primo partito della coalizione (a cui va aggiunto anche il dato delle liste Orgoglio Molise e Popolari per l'Italia, di chiara ispirazione Azzurra), è l'ennesima esplicita conferma: dopo le elezioni politiche, anche alle regionali vince il centrodestra unito". Lo ha affermato in una dichiarazione Giuseppe Moles, commissario Fi Regione Basilicata e componente dell'Ufficio di Presidenza.

"Alle elezioni politiche di poche settimane fa - ha aggiunto- proprio in Molise il M5S (con il 44,8%) superava di 13 punti il centro destra, oggi i Cinquestelle - che, dopo il fallito assalto al Lazio ed alla Sicilia, vedono per la terza volta sfumare la possibilità concreta di conquistare la prima regione italiana - vengono castigati con una perdita evidente di consensi; gli elettori hanno mostrato chiaramente che il centro destra unito è l'unica formula che dia garanzia di buongoverno, che la coalizione non è per niente un artifizio elettorale ma è e resterà unita, e che chi pretendeva di dividerla con la politica dei veti e delle ambizioni personali è stato penalizzato".

"Se non si ha rispetto per la dignità politica degli altri, in democrazia per lo meno si deve aver rispetto per la volontà popolare: l'augurio è che finalmente la correttezza e la serietà prevalgano sulla prepotenza".