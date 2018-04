Molise, Mallegni: Berlusconi campione nello spostare equilibri

Roma, 23 apr. - "Non esiste un centro destra senza Forza Italia, così come non esiste un centro destra senza Lega e Fratelli d`Italia. Il centro destra è vincente se tutte queste componenti lavorano per lo stesso obiettivo. Vale per il Molise così come per la formazione del prossimo Governo. Il risultato elettorale del Molise conferma la forza della nostra coalizione e la serietà con cui ci proponiamo ai cittadini portando in dote esperienza, concretezza e modelli amministrativi che funzionano. Lo afferma il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni.

"La presenza del nostro leader, Silvio Berlusconi - aggiunge - ha ancora una volta spinto la performance del nostro movimento. Lui è un campione nello spostare gli equilibri. Forza Italia, in Molise, è il primo partito. Con lui in corsa il 4 marzo, alle recenti elezioni politiche, il centro destra avrebbe ottenuto almeno 4-5 punti percentuali in più ottenendo probabilmente i numeri per un governo autonomo".