Alfie,Pagano(Lega): "In Gb torna il nazismo,indegno silenzio Ue"

Roma, 23 apr. - "Oggi nel Regno Unito ritorna ufficialmente il nazismo, oggi è una pagina buia per gli uomini di buona volontà di tutto il mondo: un tribunale e un ospedale hanno deciso che al piccolo Alfie verrà staccata la spina, perché la sua malattia, la sua disabilità è un costo per lo Stato e quindi va soppressa". Lo dichiara il deputato della Lega Alessandro Pagano.

"Per loro - prosegue Pagano- il 'miglior interesse' della sua vita 'inutile' è la morte. Contro ogni ragione etica, morale, scientifica, sanitaria. Contro il volere dei propri genitori. Non è valsa a nulla la disponibilità di ospedali di tutta Europa, gli appelli del Papa. Da oggi non ci sarà più alcun limite sulla vita delle persone, qualunque giudice ne potrà decretare la soppressione. L'unico rammarico è che al governo italiano e alla Farnesina non ci sia un esponente della Lega. La vita di Alfie avrebbe potuto essere salvata. Così come è indegno il silenzio dell'Ue".