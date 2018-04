Cimbri (UnipolSai): non è eresia sostenere aumento capitale Bper

San Lazzaro S. (BO), 23 apr. - Se accompagnato da una "valida prospettiva industriale", per Unipol Banca "non sarebbe un'eresia" sostenere un futuro aumento di capitale di Bper Banca. Lo ha detto il presidente di UnipolSai, Carlo Cimbri, a margin dell'assemblea dei soci. (segue)

"In generale - ha aggiunto Cimbri - il mercato apprezza sempre situazioni chiare". Quindi "non avremo difficoltà a supportare come investitori realtà che fanno operazioni forti sul mercato" con l'obiettivo di "migliorare la redditività". In Bper Banca, Unipol attraverso Unipol Banca detiene oltre il 9% delle azioni. (segue)