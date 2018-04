Francia, "manifesto contro nuovo antisemitismo" scatena polemiche -3

Roma, 23 apr. - Posizione che trova favorevoli anche personalità del mondo musulmano come Mohamed Guerroumi, militare del dialogo inter-religioso, che propone a sua volta di "rimettere a posto le lancette dell'orologio" su alcuni passaggi particolarmente violenti, ad esempio la Sura 9 che descrive gli ebrei come nemici dei musulmani.

Per niente d'accordo Tareq Oubrou, il grande imam di Bordeaux, che non ha firmato e annuncia una sua contro-proposta "sottoscritta da numerosi imams di Francia". A suo avviso il rischio è di cadere in una folle generalizzazione, quando è evidente che ci sono passaggi del Corano legati al contesto dell'epoca e che oggi non vengono seguiti alla lettera.