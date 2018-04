Francia, "manifesto contro nuovo antisemitismo" scatena polemiche -2

Roma, 23 apr. - Tra i firmatari figurano l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, alcuni ex ministri, ma anche artisti come Charles Aznavour, oltre ad alti dignitari religiosi come il grande rabbino Haïm Korsia e l'imam Hassen Chalghoumi.

Il manifesto chiede che "i versetti del Corano che chiedono l'omicidio o la punizione degli ebrei, dei cristiani, dei non credenti siano dichiarati obsoleti dalle autorità teologiche, come accadde per le incoerenze della Bibbia e per l'antisemitismo cattolico abolito dal Vaticano II".

I firmatari precisano di non chiedere una revisione del Corano, "dato che è stato scritto direttamente dal Profeta, ma che arrivino ad una interpretazione diversa dei testi sacri in modo che non vengano scolpite nel marmo parole che invocano morte ed odio", spiega l'ex ministro dell'Istruzione Luc Ferry.(Segue)