Francia, "manifesto contro nuovo antisemitismo" scatena polemiche

Roma, 23 apr. - Fa discutere molto, e divide il mondo musulmano francese, il "manifesto contro il nuovo antisemitismo" scritto da Philippe Val, l'ex direttore di Charlie Hebdo, la rivista satirica vittima del sanguinoso attacco islamista a gennaio 2015. Il documento, firmato da 300 personalità, chiede in sostanza la reinterpretazione di alcuni passaggi del Corano, giudicati fomentatori di odio. La Grande Moschea di Parigi ha denunciato un "processo ingiusto e delirante" ai francesi di religione musulmana.

"Nella nostra storia recente ci sono undici ebrei assassinati - e alcuni torturati - in quanto ebrei, da islamisti radicali", si legge nel manifesto che denuncia una "pulizia etnica a bassa intensità" in certi quartieri. Secondo il documento di denuncia, nell'Ile-de-France 50mila persone sarebbero state costrette al trasferimento perchè non si sentivano più al sicuro.(Segue)