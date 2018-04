Molise, Brunetta: centrodestra vincente solo se plurale

Roma, 23 apr. - "Il risultato in Molise, con una netta affermazione del centrodestra unito, rappresenta un`ulteriore dimostrazione di quanto le coalizioni e le aggregazioni politiche rappresentino l`arma vincente per allargare il raggio dell`offerta e intercettare così il maggior numero di elettori. In Molise si sono presentati Forza Italia, Lega, Fratelli d`Italia, più il famoso quarto petalo composto dal centrismo e dal civismo di qualità, quarto petalo che è stato decisivo per la vittoria del centrodestra e del governatore Donato Toma. Quanto accaduto può essere trasposto in un ragionamento politico nazionale. Se si vuole comprimere l`offerta politica si perdono consensi, si perdono pezzi valoriali e identitari. La pluralità, invece, è ricchezza e anche in questa occasione, dopo il 4 marzo, è stata premiata dagli elettori". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.