Sala:mai detto Governo M5s-Pd, Rosatellum impone dialogo a tutti

Milano , 23 apr. - "Non ho detto esattamente che il Pd deve parlare coi 5 Stelle, ho fatto un discorso diverso: il Rosatellum nasce dal Pd, quindi o quando lo si è formulato qualcuno pensava di poter governare da soli, e sarebbe stato un pazzo, oppure sapeva che avrebbe portato a tante singole minoranze che dovevano portare a una convergenza". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, precisando a margine della presentazione di Milano Food City, le sue parole di sabato, che sembravano aprire uno spiraglio ad un dialogo tra Pd e Movimento 5 Stelle.

"La Lega dice che non vuole il Pd, ma se, come qualche esponente del Pd sostiene, non dobbiamo dialogare coi 5 Stelle, vuol dire che il Rosatellum era fatto solo per parlare con Forza Italia - ha aggiunto -. Se è così io personalmente non ci sto. Non voglio mostrare preferenze verso l'uno o l'altro, ma il dovere del Pd è quello di parlare con tutti" ha aggiunto Sala.