Alfie, Lega: Governo italiano intervenga per portarlo in Italia

Roma, 23 apr. - "Il governo italiano intervenga tempestivamente per scongiurare l'esecuzione di Alfie Evans e per portare il piccolo in Italia, accogliendo la disponibilità manifestata dall'Ospedale Pediatrico Gaslini, pronto a curarne il trasferimento e ad accoglierlo". Lo chiede la Lega, con una una interrogazione urgente al Governo presentata per scongiurare la sospensione della ventilazione al piccolo Alfie Evans. Il testo è firmato dal senatore Massimo Bitonci, dal vicepresidente della Camera Lorenzo Fontana e da tutti i parlamentari leghisti veneti.

La Lega rende noto che in queste ore la famiglia Evans ha presentato un nuovo ricorso, istruito da uno studio legale di Bologna, affinché il caso possa essere riaperto e valutato alla luce delle tutele previste dal diritto europeo, chiedendo la sospensione dell'esecuzione del piccolo in attesa della decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

"La vita di un bambino non può essere appesa al pronunciamento di un tribunale. Assistiamo a una deriva disumana, che è dovere di tutte le istituzioni contrastare con decisione e fermezza", affermano i parlamentari leghisti.