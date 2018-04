Molise, Lucaselli (Fdi): per il M5s non è sempre festa

Roma, 23 apr. - "Dal voto in Molise emergono due elementi. Il primo è la credibilità di un centrodestra che a tutti i livelli territoriali si conferma in grado di attirare la fiducia degli elettori. L`altra questione riguarda il M5s, che su quel territorio perde oltre sei punti di consenso rispetto alle politiche. Questa è una 'campionatura' che dimostra quanto gli italiani, con tutti i loro problemi di vita vera, abbiano ben focalizzato il gioco di tattiche e impuntature ideologiche messo in piedi da Luigi Di Maio in queste settimane di confronto per formare il governo. Anche per gli indignati di mestiere, che rifiutano le responsabilità, non è sempre festa". Lo dichiara la deputata di Fratelli d`Italia Ylenja Lucaselli.