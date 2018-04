Roma, 23 apr. - "I progressi diplomatici sulla Corea del Nord sono significativi grazie all'efficace leadership statunitense e al coordinamento del G7. Il rafforzamento del regime internazionale di non proliferazione è tra le principali priorità dell'Italia": lo ha detto in un tweet il ministro degli Esteri Angelino Alfano, impegnato in un incontro con il segretario di Stato Usa facente funzione, John J. Sullivan, a margine del G7 di Toronto, in Canada.