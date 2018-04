Molise, Parisi(Epi): il centrodestra unito vince,M5s perde colpi

Roma, 23 apr. - "Complimenti al centroestra che ha vinto le elezioni in Molise. Alle amministrative, quando il voto si lega alla concretezza del Governo del territorio, il M5S arretra e perde colpi". Lo ha affermato in una dichiarazione Stefano Parisi, segretario di Energie per l'Italia.

"La vittoria del centrodestra - ha aggiunto- è anche dovuta al grande senso di responsabilità di Michele Marone, coordinatore di Energie PER l'Italia del Molise. Michele ha rinunciato alla propria candidatura alla Presidenza della Regione, per la quale lavorava già da molti mesi, per non creare fratture nel Centro Destra. Non ha voluto fare il Pirozzi del Molise. Senza questa scelta responsabile probabilmente oggi non ci troveremmo a festeggiare una vittoria a cui anche Energie PER l'Italia ha dato il proprio contributo. Complimenti al centrodestra e grazie a Michele Marone".