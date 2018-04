Roma, 23 apr. - "Anche in Molise il centrodestra unito si conferma la coalizione più forte e vincente agli occhi degli elettori. Auguri al neo presidente Donato Toma, a Michele Iorio e a tutti i candidati della lista 'Iorio per il Molise- Noi con l`Italia' per il buon risultato conseguito". Così Raffaele Fitto presidente di Noi con l'Italia.