Migranti, almeno 2 arresti dopo scontri a confine Italia-Francia

Roma, 23 apr. - Due uomini sono stati arrestati per "aver partecipato attivamente gli eccessi che si sono verificati al Colle del Monginevro" nella giornata di ieri, quando un centinaio di attivisti francesi e italiano hanno attraversato il confine tra Italia e Francia con circa 30 migranti. Lo hanno riferito fonti vicine alle indagini, che non precisano la nazionalità di uno dei due arrestati, parlando di uno "straniero". Durante il corteo ci sono stati scontri con le forze dell'ordine.

Interpellata dalla France presse, la procura di Gap, comune del dipartimento delle Alte Alpi, ha riferito di "diversi arresti", precisando che le persone sono state detenute per aver "favorito l'ingresso di stranieri in situazione irregolare sul territorio nazionale e in associazione organizzata". Il corteo si è concluso al Rifugio solidale di Briancon.