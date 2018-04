Molise, Tartaglione: grande vittoria di Fi. Berlusconi decisivo

Campobasso, 23 apr. - "Il centrodestra, dopo aver vinto le elezioni politiche del 4 marzo in Italia, vince le elezioni regionali del 22 aprile in Molise. Un voto che ratifica il ruolo preminente nel Paese della nostra coalizione e allo stesso tempo conferma Forza Italia come il primo partito in Molise dell'alleanza che ha portato alla vittoria Donato Auguro a Donato Toma, che ha incarnato con la forza della competenza, della determinazione e della concretezza questa incredibile rimonta, di attuare al meglio il programma che abbiamo offerto ai molisani". Lo afferma in una nota la coordinatrice di Forza Italia in Molise Annaelsa Tartaglione, deputata azzurra che conclude:."Oggi inizia una nuova stagione per il Molise. Questo voto sia un viatico per prendere anche a livello nazionale le giuste scelte che attendono tutte le forze politiche".