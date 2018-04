Milano, 23 apr. - "Non vorrei qualcuno avesse voglia di perdere tempo per imporre agli italiani un governo scelto dall'Europa, per entrare nei nostri conti correnti e per tassare le nostre case! Questo la Lega non lo permetterà MAI!". Lo ha scritto Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook. "Chi ha vinto queste elezioni - si legge - ha il diritto-dovere di governare, senza falsare il voto e ricoinvolgere il PD che è stato bocciato clamorosamente sia dagli italiani che dai molisani".