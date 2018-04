Usa, Cia: 109 ex leader militari protestano contro... -3

New York, 23 apr. - L'audizione per la conferma di Haspel in commissione Esteri del Senato non è in programma prima del 9 maggio; la scorsa settimana, la Cia ha tolto il segreto su un rapporto interno che assolverebbe l'attuale numero 2 della Cia dalle responsabilità per la distruzione delle videocassette del waterboarding praticato nel 2005, ovviamente un tema centrale anche per i senatori che devono votare per la sua conferma.

Secondo la Cia, il documento reso disponibile dovrebbe soddisfare i senatori e cancellare ogni dubbio sulla nomina di Haspel.