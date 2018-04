Roma, 23 apr. -

Tom e Kate Evans avevano presentato un ricorso urgente alla Corte europea dei diritti dell'uomo per cercare di fermare la procedura di fine vita per Alfie, che ha 23 mesi. La Corte suprema britannica aveva tuttavia già approvato il piano per lo stop alle cure e per il fine vita di Alfie. I giudici avevano affermato che l'ospedale doveva essere considerato "libero di fare ciò che è stato determinato nel miglior interesse di Alfie".