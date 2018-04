Gb, Corte diritti uomo respinge il ricorso dei genitori di Alfie

Roma, 23 apr. - Sono ore cruciali per il piccolo Alfie Evans, dopo che la Corte europea dei diritti umani ha rifiutato d'intervenire nel ricorso per impedire all'Alder Hey Hospital di Liverpool di staccare la spina. Circa 200 persone si sono riunite per protestare al'esterno del nosocomio e decine di loro si sono scagliate verso l'ingresso principale della struttura, prima che la polizia formasse una linea di difesa per bloccare l'ingresso. Lo racconta la Bbc.

La Corte europea dei diritti dell'uomo giudicato "inammissibile" un ricorso presentato dai genitori del piccolo affetto da una grave patologia neurodegenerativa. Gli Evans avrebbero voluto tenere in vita il bambino per portarlo a Roma, al Bambin Gesù, per continuare le cure palliative. Anche papa Francesco aveva twittato l'auspicio che la "profonda sofferenza" dei genitori di Alfie venisse ascoltata. (Segue)