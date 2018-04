Genocidio, processo d'appello a Karadzic: "Mia condanna ingiusta" -3

Roma, 23 apr. -

L'ex psichiatra è stato inoltre condannato per persecuzione, omicidio, stupro, trattamento disumano e per l'assedio di Sarajevo, che ha causato la morte di 10.000 civili in 44 mesi, così come per dei campi di detenzione "con condizioni di vita disumane". Tuttavia, Karadzic era stato assolto in uno dei due capi d'imputazione di genocidio, per mancanza di prove sufficienti, oltre ogni ragionevole dubbio, su questo crimine in alcuni comuni bosniaci. Anche l'accusa, che ha chiesto l'ergastolo, ha impugnato il verdetto, che è stato giudicato troppo indulgente.