Genocidio, processo d'appello a Karadzic: "Mia condanna ingiusta" -2

Roma, 23 apr. -

Karadzic ha impugnato 50 punti della sua sentenza di condanna davanti al Meccanismo per i tribunali penali internazionali (MICT) delle Nazioni Unite, che è subentrato al Tpi. "Siamo qui oggi per chiedervi di annullare la condanna di Radovan Karadzic e ordinare un nuovo processo", ha detto il suo avvocato, Peter Robinson, ritenendo il primo processo "ingiusto". "Quello che vi stiamo chiedendo di fare in questo caso non sarà popolare a breve termine, ma servirà la causa della giustizia a lunga scadenza", ha detto il legale ai cinque giudici della MPTI.

Nel suo verdetto, il Tpi aveva spiegato che l'imputato, "guidando le strutture militari, politiche e governative" dei serbi bosniaci, aveva cercato di dividere il Paese. Karadzic è stato condannato per genocidio per l'omicidio di circa 8.000 uomini e ragazzi musulmani a Srebrenica nel luglio 1995, il peggior massacro in Europa dopo la seconda guerra mondiale. Secondo i giudici, questo massacro faceva parte di una "pulizia etnica" pianificata da un trio che annoverava oltre Karadzic, il suo alter ego militare, il generale Ratko Mladic e Slobodan Milosevic. "Non c'è mai stata alcuna intenzione di separare le popolazioni", si è però difeso Karadzic oggi. (Segue)