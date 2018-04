Genocidio, processo d'appello a Karadzic: "Mia condanna ingiusta"

Roma, 23 apr. - L'ex leader politico dei serbi di Bosnia, Radovan Karadzic, ha esortato oggi il Tribunale penale internazionale per l'ex Yugoslavia di porre fine alla sua condanna per genocidio e altri crimini gravi, smentendo con veemenza di avere pianificato una pulizia etnica nei Balcani. "Non è assolutamente possibile che tutto ciò che mi è stato imputato in questo giudizio sia giusto", ha detto Karadzic il primo giorno del processo di appello all'Aia. "Le mie dichiarazioni sono state distorte, i miei diritti sono stati vanificati, le mie ragioni nascoste", ha aggiunto Karadzic, oggi 78enne.

Nel marzo 2016, il Tribunale lo ha riconosciuto colpevole e l'ha condannato a 40 anni di carcere per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante il conflitto bosniaco. Coinvolto nel massacro di Srebrenica e nell'assedio di Sarajevo, l'ex presidente dell'entità serba del Paese, la Republika Srpska, Karadzic ha denunciato i "miti" sull'andamento del conflitto. Dopo la morte, durante il processo a suo carico, dell'ex presidente serbo Slobodan Milosevic, Karadzic è il più alto responsabile locale a rispondere della guerra, che ha lasciato più di 100.000 morti e 2.2 milioni di sfollati tra il 1992 e il 1995.(Segue)