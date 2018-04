Alitalia, accordo su rinnovo cigs, in calo a 1480 lavoratori -2

Roma, 23 apr. - Nello specifico la Cigs riguarderà 1030 dipendenti di terra, 90 comandanti e 360 assistenti di volo, per un totale di 1480 dipendenti, ovvero 200 in meno rispetto alla procedura che scade il 30 aprile prossimo.

"Siamo soddisfatti - ha dichiarato la Filt Cgil - per l`abbassamento dei numeri sia rispetto alle proposte aziendali che rispetto alla precedente procedura. Un segnale importante è anche la riqualificazione dei lavoratori posti in Cigs, attraverso il percorso avviato con l`Anpal, Il confronto prosegue ora sui tavoli aziendali per il rinnovo del contratto".

I dipendenti in Cigs a zero ore saranno meno di 300 anche se il numero sarà definito nei prossimi incontri. Per quanto riguarda poi l`assegno di riqualificazione, l`accesso sarà solo su base volontaria e avrà una durata di 4 mesi. Nei prossimi giorni è attesa una circolare del ministero del Lavoro di attuazione dell`emendamento alla legge di Bilancio 2018 che permette appunto l`accesso agli strumenti di politiche attive anche per i lavoratori in cassa integrazione.