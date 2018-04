Poste, firma accordo quadro con 20 associazioni di consumatori

Roma, 23 apr. - "Migliorare costantemente la qualità dei prodotti e dei servizi". Questo è l'obiettivo principale dell'accordo siglato oggi fra l'Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, e i rappresentanti di 20 Associazioni dei Consumatori.

L'intesa, che regola i rapporti fra Poste Italiane e le Associazioni, fissa le modalità di relazione e condivisione delle informazioni. L'accordo conferma inoltre il tavolo tecnico di consultazione permanente, denominato "Cantiere Consumatori" e formato da un rappresentante di ognuna delle Associazioni che hanno sottoscritto l'accordo e dai rappresentanti dell'Azienda.

Il "Cantiere Consumatori", spiega la società in una nota, prenderà visione in anteprima delle nuove offerte di Poste Italiane ed esaminerà i principali dati sulla qualità e sull'andamento dei reclami; curerà inoltre la realizzazione di moduli formativi per il personale degli uffici postali, organizzerà incontri sul territorio, elaborerà indagini finalizzate al miglioramento dei servizi e potrà infine realizzare campagne informative e guide su specifici servizi e prodotti di particolare complessità.

"La firma di oggi - sottolinea Poste - rinnova e consolida uno storico rapporto di collaborazione fra Poste Italiane e le Associazioni dei Consumatori, nell'ottica del raggiungimento dell'eccellenza della qualità dei servizi offerti e della tutela e cura del consumatore".